Внаслідок підпалу знищено релейні шафи на залізничному переїзді «Ужгород-2 – Павлово»

Правоохоронці оголосили підозру закарпатцю, який підпалив релейні шафи на залізничному переїзді «Ужгород-2 – Павлово». Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 5 серпня, підозрюваним є 52-річний мешканець села Шишлівці Ужгородського району.

«Заздалегідь підготувавши легкозаймисту речовину та засоби для підпалу, він знищив вогнем дві релейні шафи на залізничному переїзді “Укрзалізниці". Знищені ним об’єкти належать до критичної інфраструктури і в умовах воєнного стану мають важливе значення для країни», – зазначили правоохоронці.

Закарпатця арештували з можливістю внести заставу. За умисне пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України) йому загрожує від трьох до десяти років ув’язнення.