БЕБ вилучило в обвинуваченого 15 кг тютюну і майже пів тисячі пачок сигарет

Рахівський районний суд визнав уродженця села Середнє Водяне Тячівського району Василя Шімана винним у незаконному виготовленні сигарет і призначив йому три роки ув’язнення, замінивши реальний термін покарання на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 22 травня, у вересні 2024 року Василь Шіман розмістив у приміщенні біля свого будинку отримане на «Новій пошті» обладнання для виготовлення сигарет та їх пакування. Під час обшуків у лютому 2025 року БЕБ вилучило у пенсіонера 15 кг подрібненого тютюну, майже пів тисячі пачок сигарет «NZ», «Marvel» та «Cemer» без марок акцизного податку, три мішки картонних заготовок для сигаретних пачок та 6 тис. наліпок із позначками «For Duty Free Only».

Василь Шіман уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Віктор Ємчук визнав його винним у незаконному виготовленні сигарет і призначив йому три роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.