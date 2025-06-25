Суддя врахував, що обвинувачений стоїть на обліку у психіатра

Перечинський районний суд визнав уродженця села Іза Хустського району Ярослава Дячка винним у насильстві над працівником правоохоронного органу. За побиття інспектора ДПСУ на контрольному пості закарпатцеві призначили рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 12 червня, інцидент стався у вересні 2023 року на блокпості поблизу залізничного переїзду в Перечині. Після того, як його Mercedes зупинили для перевірки документів, Ярослав Дячок вийшов з автомобіля і вдарив в обличчя прикордонника, спричинивши тому закриту черепно-мозкову травму. Коли на обвинуваченого одягнули кайданки, він не спинився і вдарив потерпілого головою у підборіддя та ногою у пах.

Під час судового засідання закарпатець уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Останній звернув увагу на позитивну характеристику обвинуваченого, який під час служби на війні отримав мінно-вибухову травму, має інвалідність і перебуває на обліку у психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іван Ганько визнав Ярослава Дячка винним у насильстві над працівником правоохоронного органу і призначив йому рік ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.