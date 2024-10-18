Обвинувачений ділився в «Однокласниках» дописами, в яких українців називали «нацистами»

Тячівський районний суд визнав винним місцевого мешканця Івана Маджару у запереченні збройної агресії РФ проти України. За виправдовування окупації Криму Росією, закарпатцю призначили 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 8 жовтня, Іван Маджара є прихильником «русского мира». 13 квітня 2024 року він опублікував у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники» допис з відео пропагандистського каналу «Росія 1» з виправданням окупації РФ Автономної Республіки Крим. Після цього ще кілька разів ділився в «Однокласниках» дописами, в яких українців називали «нацистами», а засуджених в Україні бойовиків «ДНР» «героями Росії».

Під час судового засідання Іван Маджара визнав свою вину. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого і те, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Ніточко визнав закарпатця винним у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників, і призначив йому 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. Засуджений має сплатити 6,8 тис. грн за проведення судових експертиз.