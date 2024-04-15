Закарпатцеві загрожує до 15 років ув'язнення

Ввечері 14 квітня в один з магазинів міста Чоп увірвався п’яний чоловік. Погрожуючи продавчині пістолетом, він вимагав дати йому спиртне безкоштовно. Правоохоронці затримали закарпатця, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Закарпатської області 15 квітня, затриманим є місцевий мешканець. Він був напідпитку.

«Близько 17:30 до поліції надійшло повідомлення від 31-річної жительки міста Чоп, яка працює у місцевому магазині. Жінка заявила, що стала заручницею невідомого чоловіка, який увірвався до магазину з пістолетом та вимагає безкоштовно надати йому випивку. За викликом негайно виїхав наряд поліції та слідчо-оперативна група Відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції. Озброєного зловмисника поліцейські затримали на місці події. На щастя, жінка не постраждала», – зазначили у поліції.

Пістолет, яким чоловік погрожував продавчині, вилучили. Нападника помістили до ізолятора тимчасового тримання. За розбій, вчинений в умовах воєнного стану, йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.