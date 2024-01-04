Учасники банди отримали вирок за розбійний напад на обмінник на вул. Чернівецькій

Залізничний районний суд Львова наприкінці грудня виніс вирок чотирьом учасникам злочинної групи, які в березні 2018 року вчинили розбійний напад на пункт обміну валют на вул. Чернівецькій поблизу залізничного вокзалу. Учасникам банди присудили по сім років тюрми з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, у лютому 2018 року четверо учасників групи – двоє уродженців Росії (один з Чечні), уродженець Києва та львів’янин – під час проживання в хостелі в центрі Львова познайомилися з чоловіком, який виявився працівником пункту обміну валют на вул. Чернівецькій, 17а. Під приводом купівлі великої суми валюти вони розпитали в чоловіка про наявність відеоспостереження, охорони та сигналізації у приміщенні, а також про суму готівки, яка там зберігається.

Згодом учасники банди повідомили своєму новому знайомому про намір пограбувати обмінник та вимагали, щоб він був їхнім співучасником. Вони пропонували, щоб чоловік в обумовлений час був присутній у пункті обміну валют, сприяв їм у вчиненні злочину, а в подальшому допоміг приховати його відповідно до придуманої легенди. Співробітник обмінника відмовився, у відповідь йому погрожували та чинили на нього психологічний тиск. Тоді чоловік звернувся до правоохоронців.

6 березня 2018 року близько 3:30 ночі учасники банди пограбували обмінник на вул. Чернівецькій, 17а. При цьому вони побили працівника та відібрали від нього ключі від дверей обмінника, звідки викрали 71,5 тис. грн. Співробітник обмінника виконав відведену для нього роль у співпраці з правоохоронцями, нападників затримали.

У судовому засіданні усі четверо обвинувачених свою вину не визнали, зокрема, заявляли, що потерпілий працівник обмінника вчинив провокацію злочину.

Суд визнав чотирьох підсудних винними у вчиненні розбою з проникненням в приміщення (ч.3. ст. 187 ККУ) та призначив їм покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна кожному. Термін відбування покарання їм рахуватимуть з моменту затримання у березні 2018 року. Вирок суду ще може бути оскаржений в апеляції.