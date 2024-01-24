Надія Гапатин стала другою у паралельному слаломі

Закарпатська сноубордистка Надія Гапатин здобула срібло та бронзу на етапі Кубка Європи зі сноубордингу у болгарському Пампорово.

Як повідомили у Національному олімпійському комітеті України, 24 січня Надія Гапатин стала другою у паралельному слаломі, поступившись у фіналі швейцарці Флуріні Нева Бетчі. А за день до цього сноубордистка із Закарпаття виборола на Кубку Європи у Болгарії бронзу.

Нагадаємо, що у перший день змагань на трасах Пампорово українські сноубордисти зібрали повний комплект нагород. Окрім Надії Гапатин, відзначилися також спортсмени із Прикарпаття Михайло Харук і Віта Боднарук.