Обвинувачена жебракувала з дітьми біля собору УПЦ МП у Хусті

Хустський районний суд визнав місцеву мешканку Жанну Варгу винною у втягнення своїх малолітніх дітей у жебракування, призначив їй 4 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 14 травня, упродовж січня-березня 2025 року обвинувачена систематично примушувала своїх двох доньок просити милостиню біля Кирило-Мефодієвського кафедрального собору УПЦ МП у центрі Хуста.

Під час судового засідання Жанна Варга визнала свою вину і пояснила, що займалася жебракуванням разом зі своїми малолітніми дітьми через хворобу чоловіка. Суд врахував протоколи, складені на закарпатку, її посередню характеристику і те, що вона раніше не була судимою.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Михайло Довжанин визнав Жанну Варгу винною у втягнення малолітніх дітей у жебракування та призначив їй 4 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.