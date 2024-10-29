З початку року через отруєння чадним газом на Закарпатті загинули 18 людей

У Мукачеві з отруєнням чадним газом госпіталізували 37-річну жінку та двох її дітей, віком 6 та 14 років. Причиною отруєння став забитий вентиляційний канал, через яких газ не виходив назовні.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 29 жовтня, сім’я отруїлася чадним газом напередодні. Мукачівку вже виписали з лікарні, двоє дітей досі перебувають у Закарпатській ОДЛ.

«Це двоє дітей 2010 та 2018 років народження. За висновком газовиків, до отруєння міг призвести забитий вентиляційний канал, через який чадний газ не виходив назовні належним чином», – інформують в ДСНС.

Додамо, що з початку року через отруєння чадним газом на Закарпатті постраждали 35 людей, 18 з них загинули.