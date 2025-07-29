Алергологічну лікарню на Закарпатті заснували у 1968 році на базі Солотвинського солерудника

Господарський суд міста Києва закрив справу за позовом Закарпатської обласної прокуратури до Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської облради. Сталося це після того, як обласна рада скасувала своє рішення про приватизацію Солотвинської обласної алергологічної лікарні.

Як повідомили у прокуратурі 28 липня, підставою для звернення до суду стало незаконне включення Закарпатською обласною радою лікарні у Солотвині до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, хоча для закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності це заборонено законом.

За матеріалами справи, йдеться про рішення № 1178 Закарпатської облради від 26 вересня 2024 року та № 1252 від 19 грудня 2024 року, якими алергологічну лікарню спочатку включили до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, а потім створили аукціонну комісію для визначення ціни та продажу об’єкта – будівель медзакладу, площею понад 3 тис. м2 на вул. Зарічній, 22 у селищі Солотвино Тячівського району.

Під час судового розгляду облрада добровільно скасувала своє рішення.

Зазначимо, обласну алергологічну лікарню на Закарпатті заснували у 1968 році на базі Солотвинського солерудника.

Медзаклад вперше в Україні почав застосовувати спелеотерапію. Завдяки мікроклімату соляних шахт, пацієнти мали змогу отримувати ефективне лікування легеневих захворювань, зокрема астматичного бронхіту, алергічного риніту, бронхіальної астми. Окрім Солотвина, подібні методи використовували тільки у місті Соледар на Донеччині.