Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі

Правоохоронці затримали 22-річного закарпатця, який проник на територію дитячого табору і розбестив двох дівчат, віком 10 і 12 років. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 16 червня, вночі їм зателефонувала 21-річна львів’янка і розповіла, що на територію готельно-розважального комплексу, в якому функціонує дитячий табір та проживають неповнолітні діти, проник невідомий та вчиняв розпусні дії над малолітніми дівчатами.

«Поліцейські з’ясували, що близько 23:00 на територію табору проник невідомий чоловік. Він увійшов у кімнату, в якій спали двоє дівчат, віком 10 та 12 років, та вчинив відносно них розпусні дії», – зазначили правоохоронці.

Підозрюваного – 22-річного мешканця села Собатино Хустського району – затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. За вчинення розпусних дій щодо малолітньої (ч.2 ст.156 ККУ) йому загрожує до 8 років позбавлення волі.