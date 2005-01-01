За руйнування фасадів і демонтаж вікон у Львові штрафуватимуть на ₴170 тис.

Заклади штрафуватимуть за самодіяльність в будинках-пам'ятках

Виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 23 березня погодив порядок застосування штрафних санкцій на юридичних осіб, що історичні будинки. З таких порушників спеціальна комісія міськради зможе стягувати від 17 до 170 тис. грн.

Нагадаємо, що адміністративну комісію при виконкомі, яка штрафує руйнівників історичного середовища, створили 2 березня. Минулого тижня у мерії відбулось її перше засідання, де покарали шістьох порушників. Як уточнив ZAXID.NET заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, ці порушення стосуються перепланувань приміщень у старовинних будівлях та заміни вікон.

«Ми розглянули 50 протоколів про порушення і наклали 6 штрафів. Наступного тижня вже будемо розглядати 94 протоколи», - зазначив Андрій Москаленко.

Ці штрафи стосуються виключно фізичних осіб, тобто власників квартир чи будівель. Максимальний штраф для таких порушників – 1700 грн.

Для того, аби накласти штраф на порушника, необхідно. аби він підписав протокол комісії. Проте, за словами Андрія Москаленка, власники історичних приміщень не завжди допускають до себе членів комісії.

«Не відкривають двері, не приходять на місце…Втім комісія продовжує працювати з ЛКП, аби притягнути цих порушників до відповідальності», - сказав він.

Сьогоднішнє рішення виконкому дозволить цій комісії штрафувати юридичних осіб – ресторани, магазини, банки тощо. Штраф за руйнування будівель в зоні історичного середовища у цьому випадку передбачений у розмірі від 17 тис. грн до 170 тис. грн.

За словами керівниці міського управління охорони історичного середовища Лілії Онищенко, робота комісії з порушниками виглядає так:

«Спочатку ми виїжджаємо на місце, складаємо акт про порушення, потім ми виписуємо постанову про накладення фінансових санкцій. Згідно цієї постанови, порушник має сплатити штраф».

Для оплати штрафу у казначейській службі створено спеціальний рахунок. Якщо протягом 15 днів порушник туди не перерахує кошти – з ним починає працювати виконавча служба. Також порушник ще має право подати на рішення комісії до суду.

Додамо, що до 2 березня подібні адміністративні комісії у Львові працювали при районних адміністраціях, проте процес накладання і стягування штрафів міг тривати місяцями. Тому у мерії вирішили створити загальноміську комісію при виконкомі, і надали їй повноважень штрафувати порушників протягом 15 днів.