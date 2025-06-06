«Дика черешня» наповнена романтичними образами

На початку червня 2025 року український артист Заліско презентував свіжий хіт літа – «Дика черешня». Ця пісня – поєднання яскравих літніх емоцій, української душі та теплого спогаду про молодість.

Перед початком роботи над релізом Заліско особисто звернувся до автора пісні Павла Доскоча. Після ознайомлення з демо-версією Доскоч дав офіційний дозвіл на випуск, зазначивши, що відчув «справжню повагу до змісту і духу пісні».

«Я завжди радий, коли мої пісні знаходять нове життя в інтерпретаціях інших артистів. Версія Заліска зберігає душу пісні, додаючи їй сучасного звучання», – зазначає Павло Доскоч.

Про трек

Лірична композиція наповнена романтичними образами: чорна дика черешня, солодкі поцілунки та безтурботне тепло літніх спогадів – все це створює атмосферу ніжності та ностальгії.

За кілька днів після прем’єри відео вже зібрало понад 15 000 переглядів, демонструючи потенціал стати новим хітом сезону.

«Дика черешня» – це пісня про той перший ранок літа, коли навіть дикі ягоди здаються солодшими за справжню пристрасть. Я хотів передати, як спогади можуть бути такими ж яскравими, як смак», – розповідає Заліско.

Виконавець, відомий своїм унікальним стилем, надав пісні «Дика черешня» нового звучання, зберігаючи при цьому її ліричну суть. Його версія поєднує сучасні аранжування з традиційними мотивами, створюючи гармонійний баланс між минулим і сучасністю.

Пісня «Дика черешня» може стати новим хітом сезону / Фото, надане zaxid.net

Досьє

Заліско вже 30 років на сцені, випустив 10 альбомів, два з яких вийшли в Канаді та Америці. Загалом у співака близько 400 тисяч підписників у соцмережах, а його відео переглянуло понад 65 млн глядачів, і це тільки на YouTube!

У перші 10 місяців війни Заліско разом з творчою «Командою А» зібрали на благодійних концертах 6 млн гривень на потреби військових.

У 2023 році разом зі співаком JULIK на виступах за кордоном (Італія, Іспанія, Греція, Чехія) привезли понад 110 тис. євро на допомогу нашим Збройним силам.