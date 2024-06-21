Аферист представився жительці Коломиї лікарем з Англії

Мешканка Коломийщини стала жертвою шахрая, з яким познайомилася у соцмережі. Залицяльник, який представився 71-річній жінці лікарем з Англії, видурив в неї мільйон гривень за неіснуючу посилку з коштовностями.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 21 червня, прикарпатка познайомилася з чоловіком у соцмережі на початку 2024 року і кілька місяців листувалася з ним. Аферист запевняв жінку, що вона йому дуже сподобалась і він готовий переїхати до неї для спільного проживання в Україні.

За легендою, чоловік відправив прикарпатці посилку з грошима та цінностями з-за кордону, однак на митниці на коштовний подарунок нібито наклали арешт.

«Надалі, з жінкою зв’язались начебто кур’єр та співробітники митної служби та повідомили, що потрібно сплатити мито та штрафні санкції. Довірлива прикарпатка декількома платіжними транзакціями на рахунки аферистів перерахувала понад 1 мільйон гривень. Як результат, жодної посилки вона не отримала, а залицяльник зник з мережі», – інформують правоохоронці.

Поліція відкрила справу за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.