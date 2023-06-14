Валерій Залужний на початку великої війни відмовився підривати мости в Києві

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку великої війни відмовився підривати мости через Дніпро, вважаючи це за зраду людей на лівому березі річки. Про це повідомляє ВВС з посиланням на власні джерела.

У матеріалі йдеться, що публічно влада закликала українців не панікувати, проте в уряді почали активно обговорювати ідею підірвати всі мости у Києві, що затримало б росіян перед Дніпром та не пустило їх до урядового кварталу.

Зазначається, що на той момент один із високопосадовців уряду зателефонував тодішньому голові Служби безпеки України Івану Баканову і вимагав, щоб той наказав спецпідрозділу підірвати мости через Дніпро. Баканов же зателефонував Залужному, проте той відмовився робити такий крок.

«Підірвати мости? У жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра – і військових, і цивільних», – сказав тоді головком.

До слова, раніше глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що плани російських загарбників щодо України було зламано на початку війни, однак захоплення Києва було цілком реальним. За його словами, росіяни взяли б Київ, якщо б змогли стрімко висадити десант у Гостомелі. Тоді ЗСУ артвогнем пошкодили злітну смугу аеродрому в Гостомелі, зробивши її непридатною для посадки важких транспортних літаків.