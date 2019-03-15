Заньківчани ставлять у Львові виставу про емігрантів польського драматурга Словомира Мрожека

Виставу «Емігранти» покажуть 17, 21 та 24 березня

КультураМарічка Крижанівська, 15 березня, 15:56 302 0

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Режисер Вадим Сікорський готує прем'єру на камерній сцені театру ім. Марії Заньковецької. Виставу ставлять за п'єсою польського драматурга Словомира Мрожека «Емігранти».

В обмежений простір – кімнату під сходами – потрапляють двоє емігрантів. Один із них – інтелігент-філософ, інший – простий робітник. У розмові виринають їхні страхи, погляди на життя, сім'ю, заробітчанство і власну гідність. Бесіда часом трагічна, часом комічна. Емігрантів режисер Вадим Сікорський розглядає не буквально, часом це заробітчани, часом це люди, які втікають самі від себе.

«Що може бути страшнішого, ніж жити і бути в еміграції від самого себе, жити не так, як ти хочеш і постійно мігруєш. Тобто це неоднозначно, я за те і люблю Мрожека, що він неоднозначний, він не ставить крапок, він ставить три і пропонує розмову про це», – ділиться думками Вадим Сікорський.

Цю п'єсу написав польський драматург Словомир Мрожек. Її активно ставлять на сценах світу.

«Ми ставимо виставу про надію, яка мусить жити у людині до останнього моменту. Тому що, якщо живе ще надія, людина ще жива, а якщо вже нема надії, людина помирає», – розповів заслужений артист України Василь Коржук.

На ролі режисер обрав вже відомих акторів Василя Коржука та Юрія Хвостенка. Про людські стосунки вони говорять у камерній атмосфері, де глядач сидить поруч, навколо місця дії і вловлює кожен порух актора.

«Мрожеку цікаво було поговорити тет-а-тет, і мені деколи буває цікаво поговорити тет-а-тет. Хочеться акцентувати на міжлюдських стосунках і в такій камерній інтимній ситуації це робити краще», – пояснив режисер.

Виставу «Емігранти» за п'єсою польського драматурга Славомира Мрожека покажуть 17, 21 та 24 березня.

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