Запаси газу в підземних сховищах України досягли рекордних за чотири роки

Станом на 30 жовтня накопичено 17,1 млрд куб

У підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 30 жовтня накопичено 17,1 млрд куб. м блакитного палива, що є рекордним значенням на початок опалювального сезону за останні чотири роки. Про це повідомили в прес-службі «Нафтогазу».

«Зараз в ПСГ 17,1 млрд куб газу - це рекордний показник за останні чотири роки», - йдеться в повідомленні.

У компанії також наголосили, що запасів газу достатньо для проходження опалювального сезону.

Повідомляється, що в Україні минулий опалювальний сезон починався з 16,8 млрд кубометрів газу. Після закінчення минулого опалювального сезону в газових сховищах залишилося 7,5 млрд куб м (станом на 15 квітня 2018). Для порівняння, в 2016 році відбір газу стартував 16 жовтня, до цього часу в ПСГ вдалося накопичити 14,732 млрд кубометрів газу.

У 2015 році відбір газу з підземних сховищ розпочався 30 жовтня 2015 року, на той момент в ПСГ було трохи більше 17 млрд кубометрів. До опалювального сезону 2014/2015 років в України в ПСГ було 16,7 млрд куб м газу.

Зазначимо, що в Україні з 1 листопада зросла ціна на газ для населення на 23,5%, тепер газ коштує 8550 гривень за тисячу кубічних метрів. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що домогосподарства, які потребують підтримки, отримають субсидії.

Наступне підвищення ціни на газ для населення відбудеться у травні 2019 року. Згідно з попередніми розрахунками, з 1 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року ціна на газ для населення складе 9851,66 гривні за 1 тис. куб. м.