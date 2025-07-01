Запечена картопля з беконом і сиром. Рецепт дня0
До теми
Запечена картопля з начинкою – це смачна та поживна страва, яка легко готується. Щоб отримати ідеальний результат, важливо правильно підготувати картоплю: домогтися хрусткої шкірочки та м’якої середини. Начинка зі смаженого бекону, розплавленого сиру та вершків робить страву особливо апетитною, пише Shuba.
Інгредієнти:
- 1 шт.;
- 0 г;
- 20 г;
- 30 г;
- 500 мл;
- за смаком;
- 1 шт.;
- 20 г.
Спосіб застосування:
Для приготування цієї страви оберіть велику картоплю, добре її промийте та загорніть у два шари фольги, сформувавши «човник». Картоплю запікають у фользі при температурі 200°C протягом 20 хвилин, поки вона стане м’якою всередині.
Тим часом тонко нарізаний бекон готують окремо, викладаючи на пергамент у формі папільйотки та запікаючи при 180°C до хрусткої скоринки. Для ніжної начинки вершки збивають із соком лимона до густої кремової консистенції.
Коли картопля готова, її розрізають навпіл, посипають тертим сиром і запікають ще раз до повного розплавлення. Після цього додають шматочок масла, збиті вершки та бекон. Завершальний штрих – посипати все зеленою цибулею перед подачею.