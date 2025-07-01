Запечена картопля з начинкою – це смачна та поживна страва, яка легко готується. Щоб отримати ідеальний результат, важливо правильно підготувати картоплю: домогтися хрусткої шкірочки та м’якої середини. Начинка зі смаженого бекону, розплавленого сиру та вершків робить страву особливо апетитною, пише Shuba.

Інгредієнти:

картопля – 1 шт.;

1 шт.; бекон – 5 0 г;

0 г; масло вершкове – 20 г;

20 г; сир – 30 г;

30 г; вершки 33% – 500 мл;

500 мл; сіль за смаком;

за смаком; лимон, сік – 1 шт.;

1 шт.; зелена цибуля – 20 г.

Спосіб застосування:

Для приготування цієї страви оберіть велику картоплю, добре її промийте та загорніть у два шари фольги, сформувавши «човник». Картоплю запікають у фользі при температурі 200°C протягом 20 хвилин, поки вона стане м’якою всередині.

Тим часом тонко нарізаний бекон готують окремо, викладаючи на пергамент у формі папільйотки та запікаючи при 180°C до хрусткої скоринки. Для ніжної начинки вершки збивають із соком лимона до густої кремової консистенції.

Коли картопля готова, її розрізають навпіл, посипають тертим сиром і запікають ще раз до повного розплавлення. Після цього додають шматочок масла, збиті вершки та бекон. Завершальний штрих – посипати все зеленою цибулею перед подачею.