Запіканка з цвітної капусти. Рецепт дняДарина Цвях, 0
Цвітна капуста дуже виграє від поєднання з молочним соусом та каррі.
Інгредієнти (на 4 порції):
- цвітна капуста 1 кг.
- мускатний горіх, каррі, сіль, перець (краще білий) за смаком
- молоко 500 мл
- масло 100 гр + 1 ст. л.
- борошно 100 гр.
- зелень за бажанням
- тертий сир 100 гр.
За бажанням до запіканки можна додати шинку або відварну курку (фото Depositphotos)
До молока додати спеції, довести до кипіння, зняти з вогню, охолодити. Цвітну капусту розібрати на суцвіття. Відварити приблизно 5 хвилин, злити воду.
Масло розігріти у пательні. Додати борошно та трохи присмажити (1-2 хв.), перемішуючи, щоб вийшла пастоподібна маса без грудок. Додати молоко, весь час розмішуючи, щоб не було грудок, варити кілька хвилин, поки соус не загусне.
Викласти капусту у форму для запікання, змащену маслом, залити соусом. Посипати тертим сиром. Запікати приблизно 30 хвилин при температурі 200°.
Перед подачею за бажанням посипати нарізаною зеленню.
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