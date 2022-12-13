Цвітна капуста дуже виграє від поєднання з молочним соусом та каррі.

Інгредієнти (на 4 порції):

цвітна капуста 1 кг.

мускатний горіх, каррі, сіль, перець (краще білий) за смаком

молоко 500 мл

масло 100 гр + 1 ст. л.

борошно 100 гр.

зелень за бажанням

тертий сир 100 гр.

За бажанням до запіканки можна додати шинку або відварну курку (фото Depositphotos)

До молока додати спеції, довести до кипіння, зняти з вогню, охолодити. Цвітну капусту розібрати на суцвіття. Відварити приблизно 5 хвилин, злити воду.

Масло розігріти у пательні. Додати борошно та трохи присмажити (1-2 хв.), перемішуючи, щоб вийшла пастоподібна маса без грудок. Додати молоко, весь час розмішуючи, щоб не було грудок, варити кілька хвилин, поки соус не загусне.

Викласти капусту у форму для запікання, змащену маслом, залити соусом. Посипати тертим сиром. Запікати приблизно 30 хвилин при температурі 200°.

Перед подачею за бажанням посипати нарізаною зеленню.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»