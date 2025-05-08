99% його статків Фонд Ґейтса витратить до 2045 року

Бізнесмен, мільярдер та засновник корпорації Microsoft Білл Ґейтс оголосив, що «не хоче помирати багатим» та віддасть 99% свого статку на благодійність. Понад 100 млрд доларів його грошей підуть у Фонд Ґейтса, який витрачатиме їх протягом 20 років для порятунку та покращення життів людей, повідомив 8 травня сам Білл Ґейтс.

У статті «Мій новий дедлайн» Білл Ґейтс розповів, що не хоче померти багатим. Для досягнення цієї цілі він збирається віддати майже все своє багатство на благодійність.

«Люди багато говоритимуть про мене, коли я помру, але я рішуче налаштований, що слова «він помер багатим» не будуть звучати. У мене забагато нагальних проблем, які потрібно вирішити, щоб утримувати ресурси, які можна було б використати для допомоги людям», – написав він.

Він повідомив, що саме це спонукало його повернути гроші суспільству набагато швидше. За словами Ґейтса, його фонд закриється одразу після того, як витратить всі виділені гроші – понад 100 млрд доларів. Закриття Фонду Ґейтса заплановане на 31 грудня 2045 року. Зазначається, що раніше Білл Ґейтс та його дружина Мелінда хотіли, щоб фонд припинив існування за кілька десятиліть після їхньої смерті, проте змінили свої плани.

«Я сподіваюся, що, прискорюючи наші пожертви, ми зможемо спрямувати світ на шлях до припинення смертей матерів та немовлят, яких можна було б уникнути, та витягнути мільйони людей з бідності», – написав Ґейтс.

За його словами, протягом 25 років існування Фонду Ґейтса благодійна організація вже отримала понад 100 млрд доларів. Загальний бюджет Фонду разом із статками Ґейтс складає понад 200 млрд доларів.

За даними агентств Bloomberg та Reuters, рішення про передачу своїх статків на благодійність Білл Ґейтс ухвалив на тлі відмови від фінансування чи скорочення витрат на глобальну охорону здоров’я з боку найбагатших країн – зокрема США, Великої Британії та Франції.