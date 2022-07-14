Білл Ґейтс оголосив, що жертвує своєму фонду 20 млрд доларів

Американський бізнес-магнат, співзасновник компанії Microsoft Білл Ґейтс оголосив, що жертвує своєму благодійному фонду Gates Foundation 20 млрд доларів. Про це повідомила прес-служба фонду, зазначивши, що це «майже весь» статок бізнесмена.

Зазначається, що до 2026 року фонд планує збільшити свій річний бюджет на 50% проти допандемічного рівня, майже з 6 млрд до 9 млрд доларів.

У фонді розповіли, що працюватимуть над тим, щоб «інноваційні рішення в галузі охорони здоров'я, ґендерної рівності, сільського господарства, фінансової доступності та освіти — досягали якнайбільшої кількості людей у найкоротші терміни».

«Кілька великих глобальних невдач, що сталися за останні кілька років, збентежили багатьох людей і змусили їх задуматися над тим, чи світ продовжуватиме погіршуватися. Пандемія і вторгнення до України — лише два приклади. Ці невдачі завдають значних страждань», — написав Ґейтс у своєму блозі.

Він вважає, що великі кризи вимагають більше дій.

«Я зобов’язаний повернути свої ресурси суспільству у спосіб, який матиме найбільший вплив на зменшення страждань і покращення життя. І я сподіваюся, що інші, хто має високе багатство та привілеї, також підуть цим шляхом», – написав він у своєму Twitter.

Також він зазначив, що, дивлячись у майбутнє, планує віддати майже всі свої статки фонду.

«Я опущуся вниз і, зрештою, зі списку найбагатших людей світу», – написав він.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки співзасновника корпорації Microsoft Білла Ґейтса оцінюються в 113,7 млрд доларів, а статки Мелінди Ґейтс — у 10,3 млрд доларів. У серпні минулого року засновники фонду офіційно завершили шлюборозлучний процес. Після цього вони сумарно виділили організації, що базується в Сіетлі, 15 млрд доларів. Фонд було створено у 2000 році. Зазначимо, що через фонд Ґейтс вже пожертвував багато коштів на різноманітні благодійні організації та наукові дослідницькі програми.

66-річний Білл Ґейтс — американський бізнесмен, інвестор, автор, філантроп і засновник корпорації Майкрософт, співголова Фонду Білла і Мелінди Ґейтс. Протягом кар'єри в Microsoft Гейтс займав позиції голови ради директорів, CEO та головного архітектора, одночасно до травня 2014 також будучи найбільшим акціонером.

Минулого року стало відомо, що Білл Ґейтс розлучається з дружиною Меліндою після 27 років шлюбу.