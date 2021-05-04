Білл Ґейтс з дружиною Меліндою виховали трьох дітей

Один з найбільших багатіїв світу, співзасновник корпорації Microsoft Білл Ґейтс розлучається зі своєю дружиною Меліндою. Вони прожили у шлюбі 27 років.

Заяву про розлучення Білл Ґейтс опублікував у Twitter. З заяви випливає, що подружжя не вірить у можливість далі зростати разом як пара.

Рішення розірвати шлюб вони ухвалили після довгих роздумів, а також роботи над цими стосунками.

«За останні 27 років ми виховали 3 неймовірних дітей і створили фонд, який працює у всьому світі, аби люди могли вести здорове та продуктивне життя. Ми продовжуємо поділяти віру в цю місію і далі працюватимемо у фонді. Проте більше не віримо, що зможемо вирости разом на наступному етапі життя», – наголошується в заяві подружжя.

Білл і Мелінда Ґейтси попросили поважати приватність їхньої сім'ї.

«Ми починаємо давати собі раду в цьому новому житті», – наголосили вони.

Що відомо про сім'ю Білла і Мелінди Гейтсів

Білл Ґейтс та Мелінда познайомилися у 1987 році. Тоді вони разом з іншими працівниками Microsoft відвідали конференцію в Нью-Йорку. Одружилися у 1994 році.

У пари є дві дочки та син: 25-річна Дженніфер Кетрін Ґейтс та 18-річна Фібі Адель Ґейтс, а також 21-річний Рорі Джон Ґейтс.

Як пише «24 канал», у документальному фільмі «У голові Білла» (2019 рік) мільярдер запевнив, що йому пощастило у коханні. Мовляв, Мелінда стала йому рівноправним партнером.

Білл та Мелінда заснували благодійний фонд Bill & Melinda Gates Foundation. Його головна мета – покращення системи охорони здоров'я та подолання голоду у бідних країнах. Фонд також виділив 1,75 млрд доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу.

За даними податкової декларації, фонд Ґейтсів має активи на суму понад 51 млрд доларів.