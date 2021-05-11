Засновник компанії Microsoft Білл Ґейтс і його дружина Мелінда обговорювали з юристами своє розлучення ще з 2019 року. Однією із причин такого рішення могли стати його зв'язки зі звинуваченим у секс-торгівлі мільярдером Джефрі Епштейном, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела і отримані документи, пише «Громадське».

Білл та Мелінда досі не сказали, чому вирішили розлучитися. Однак колишній співробіник благодійної організації пари повідомив WSJ, що через зв'язки Ґейтса з Епштейном побоювання у Мелінди виникли ще у 2013 році.

Документи свідчать, що Мелінда була занепокоєна їхніми зустрічами. Газета The New York Times тоді писала, що одного разу Ґейтс затримався в особняку Епштейна на Манхеттені до пізньої ночі.

Тоді речниця засновника Microsoft Бріджит Арнольд визнала, що він зустрічався з Епштейном кілька разів, щоб обговорити благодійність. «Білл Гейтс шкодує про зустріч з Епштейном і визнає, що це було помилкою», – сказала вона.

Білл та Мелінда Ґейтси оголосили про розлучення 3 травня. У шлюбі вони були 27 років. У 2000 році подружжя заснувало свою благодійну організацію – Фонд Білла та Мелінди Ґейтсів.

Хто такий Джефрі Епштейн

Це мільярдер, якого у 2007 році звинуватили в сутенерстві та схилянні кількох десятків неповнолітніх до секс-бізнесу. Епштейн пішов на угоду зі слідством – його справою займався Алекс Акоста, який тоді був прокурором Південної Флориди. Зрештою Епштейн просидів у в’язниці лише 13 місяців. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв у цій справі.

У листопаді 2018 року газета The Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Джефрі Епштейна і ролі Акости у ній. За старою справою журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку Епштейна.

У лютому 2019 року суд Південної Флориди ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним. 7 липня 2019 року влада США затримала Епштейна. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і «позичав» їх впливовим людям. Мільярдер не визнав провину, а занадто м'яка угода з Епштейном викликала публічну критику на адресу Акости.

10 серпня 2019 року Епштейна, який перебував в одиночній камері в нью-йоркській в'язниці в очікуванні суду за звинуваченням в секс-торгівлі, знайшли мертвим у його камері. Через кілька днів судмедексперти встановили, що причиною смерті стало самогубство.