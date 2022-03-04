Більше росіяни не матимуть офіційного програмного забезпечення

Компанія Microsoft припинила продаж програмного забезпечення та послуг у Росії. Microsoft відверто засудила незаконне та невиправдене вторгнення росіян в Україну, повідомили на сайті компанії у п'ятницю, 4 березня. Цю інформацію також підтвердив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вихід Microsoft з російського ринку означає, що більше в Росії не можливо буде придбати офіційного програмного забезпечення.

У компанії повідомили, що за вісім днів війни Росії проти України, вони відбивали кібератаки, націлені на українські держструктури та цивільні сайти.

«Найбільш ефективною сферою нашої роботи напевно є захист кібербезпеки України. Ми продовжуємо активно працювати, щоб допомогти чиновникам із кібербезпеки в Україні захиститися від російських атак, включаючи нещодавню кібератаку на провідного українського мовника», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що компанія Apple вже припинила продаж своєї техніки в Росії. А Ілон Маск перевіз з Росії в Україну першу партію станцій супутникового інтернету від компанії Starlink – глобальної супутникової системи.

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