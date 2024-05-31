У Рівному 31 травня затримали посадовця, якого підозрюють у хабарництві

Правоохоронці повідомили заступнику голови Рівненської обласної ради про підозру у хабарництві. Посадовець вимагав від приватного підприємця майже 500 тис. грн за сприяння у купівлі санаторію та землі під ним. Про це 31 травня повідомили у НАБУ.

За даними слідства, наприкінці 2021 року приватний підприємець на електронному аукціоні придбав непрацюючий дитячий санаторій, який колись перебував у комунальній власності.

«Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв сприяння. Йшлося про списання майна та ухвалення депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га», – зазначають правоохоронці.

За допомогу посадовець у 2022-2023 роках отримав від підприємця майже півмільйона гривень.

Заступнику голови Рівненської обласної ради оголосили про підозру у зловживанні впливом та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 і 4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Додамо, що за інформацією видання «Слово і діло», затриманий – 53-річний Сергій Свисталюк. У 2020 році посадовця обрали депутатом Рівненської обласної ради від «Радикальної Партії Олега Ляшка». Упродовж двох років він обіймав посаду першого заступника голови облради, а з 2022 року – заступника. Свій кар’єрний шлях Сергій Свисталюк розпочинав водієм, а після служби в армії працював учителем фізкультури та історії. У 2015 році став пенсіонером за вислугою років, після чого обійняв посаду помічника-консультанта народного депутата VIII скликання Андрія Лозового від «Радикальної Партії Олега Ляшка».