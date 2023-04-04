У грудні 2022 року посадовцю повідомили про підозру за фактом розтрати чужого майна

Заступника голови Федерації профспілок України (ФПУ) спіймали на спробі надання 150 тис. доларів хабаря. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, заступник голови Федерації профспілок України через посередника планував передати 150 тис. доларів США неправомірної вигоди для зміни йому запобіжного заходу Київським апеляційним судом, не пов’язаного з триманням під вартою. Ймовірно, йдеться про заступника голови Федерації профспілок України Віктора Саєнка.

У грудні 2022 року посадовцю повідомили про підозру за фактом розтрати чужого майна та зловживання службовим становищем. Правоохоронці встановили, що він у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення про незаконну передачу приватному підприємству будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві.

Згідно з висновком судової оцінково-будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138 млн 308 тис грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана за значно нижчою вартістю. У грудні суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 124 млн грн, а також відсторонив його від займаної посади строком на 2 місяці. За клопотанням прокурорів запобіжний захід неодноразово продовжувався.