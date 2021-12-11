Головатий увійшов до бюро комісії разом з представниками Болгарії, США та Швейцарії

Заступника голови Конституційного суду України Сергія Головатого обрали членом бюро Венеціанської комісії. Про це повідомили у прес-службі КСУ.

Відповідне рішення комісія ухвалила на 129-му пленарному засіданні.

«Сьогодні, 11 грудня, на 129-му пленарному засіданні Венеційської комісії заступника голови Конституційного суду України Сергія Головатого обрано членом бюро комісії, яке є її головним керівним органом. За статутом Венеційської комісії до складу бюро входять сім її членів: президент, три віце-президенти та чотири інші члени комісії», – заявили у КСУ.

Венеційську комісію очолює представник Франції, три віце-президенти представляють Ісландію, Мальту та Німеччину. Головатий увійшов до бюро комісії разом з представниками Болгарії, США та Швейцарії.

Сергій Головатий став суддею КСУ в березні 2018 року. З 17 вересня 2019-го він є заступником голови суду.

Відомо, що він був міністром юстиції (1995-1997, в час президентства Леоніда Кучми, 2005-2006 роки – в час президентства Віктора Ющенка), депутатом Верховної Ради ІІ-VI скликань (від фракцій «Блоку Юлії Тимошенко», Блоку «Наша Україна» і Партії регіонів). На початку грудня 2017 року його обрали віце-президентом підкомісії з верховенства права Венеціанської комісії.