СБУ затримала Ольгу Камінську в деокупованому Вовчанську

В деокупованій Харківській області затримали першу заступницю Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з російськими окупантами, а також двох місцевих мешканців із загонів так званої «народної міліції».

«У рамках оперативного відпрацювання територій Харківщини, звільнених від окупантів, затримано трьох осіб – двох чоловіків, які вступили до лав “народної міліції” в Куп’янську, та першу заступницю Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з представниками РФ», – повідомила в п’ятницю, 23 вересня, Харківська обласна прокуратура.

Чиновниця під час окупації міста брала участь у нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним «головою тимчасової цивільної адміністрації». Вона забезпечувала російських військових харчуванням, допомагала у вирішенні питань щодо їх поселення і надавала техніку для будівництва фортифікаційних споруд.

Крім того, жінка передавала представникам загарбників списки патріотично налаштованих громадян, учасників АТО/ООС та проукраїнських організацій.

У повідомленні прокуратури відсутнє ім’я затриманої чиновниці, але, за інформацією сайту Вовчанської міськради, цю посаду обіймала 67-річна Ольга Камінська. Тепер її суд взяв під варту. В липні 2022 року їй заочно оголосили про підозру в державній зраді.

Двоє затриманих, 36-річний та 31-річний чоловіки добровільно подали заяви до лав так званої «народної міліції» на посади "патрульних". Однак їх кар’єра "правоохоронців" швидко завершилась. Їм також повідомили про підозру й арештували.