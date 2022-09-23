Заступницю мера Вовчанська затримали За допомогу окупантам
Ольга Камінська годувала окупантів і здавала їм українських патріотів
В деокупованій Харківській області затримали першу заступницю Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з російськими окупантами, а також двох місцевих мешканців із загонів так званої «народної міліції».
«У рамках оперативного відпрацювання територій Харківщини, звільнених від окупантів, затримано трьох осіб – двох чоловіків, які вступили до лав “народної міліції” в Куп’янську, та першу заступницю Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з представниками РФ», – повідомила в п’ятницю, 23 вересня, Харківська обласна прокуратура.
Чиновниця під час окупації міста брала участь у нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним «головою тимчасової цивільної адміністрації». Вона забезпечувала російських військових харчуванням, допомагала у вирішенні питань щодо їх поселення і надавала техніку для будівництва фортифікаційних споруд.
Крім того, жінка передавала представникам загарбників списки патріотично налаштованих громадян, учасників АТО/ООС та проукраїнських організацій.
У повідомленні прокуратури відсутнє ім’я затриманої чиновниці, але, за інформацією сайту Вовчанської міськради, цю посаду обіймала 67-річна Ольга Камінська. Тепер її суд взяв під варту. В липні 2022 року їй заочно оголосили про підозру в державній зраді.
Двоє затриманих, 36-річний та 31-річний чоловіки добровільно подали заяви до лав так званої «народної міліції» на посади "патрульних". Однак їх кар’єра "правоохоронців" швидко завершилась. Їм також повідомили про підозру й арештували.