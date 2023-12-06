Увечері в Чернівцях під храмом преподобної Параскеви люди у військовій формі затримали священика Іллю Кузюка

Священника з села Червона Діброва 45-річного Іллю Кузюка, якого працівники територіального центру комплектування увечері 5 грудня затримали і через дві години відправили в Рівне, відпустили додому. Про його затримання вранці 6 грудня повідомила Чернівецька єпархія ПЦУ на своєму сайті. В Буковинському обласному військкоматі розповіли ZAXID.NET, що вони з’ясовуватимуть це питання, але наразі нічого не коментують.

Вранці 6 грудня Чернівецька єпархія ПЦУ повідомила, що увечері перед вечірньою службою біля храму преподобної Параскеви у центрі Чернівців люди у військовій формі зупинили священика і проігнорувавши його слова та посвідчення, забрали в автомобіль і повезли у невідомому напрямку. Потім з’ясувалося, що священослужитель Ілля Кузюк дві години перебував у приміщенні Чернівецького ТЦК, після чого його відправили в місто Рівне.

«Отець йшов на вечірню, яку мав відправити. Йшов не в ризі, а у звичайному повсякденному одязі. Його зупинили працівники ТЦК, як потім з’ясувалося з Сокирян, які за 140 кілометрів від Чернівців. Вислухати його, що він священик, має посвідчення, ніхто не хотів. Посадили в автомобіль і повезли, сказали, що буде служити капеланом», – зазначив ZAXID.NET священик ПЦУ Роман Грищук.

У службі зв’язків з громадськістю Чернівецького обласного ТЦК СП зазначили ZAXID.NET, що нічого про згаданий інцидент не знають. «Ми не володіємо такою інформацією, що хтось з працівників територіального центру комплектування викрав священика. Я буду з’ясовувати це питання», – прокоментувала керівниця служби майор Тетяна Гайдащук.

У Чернівецькому ТЦК і СП кажуть, що регулярно мобілізовують священиків, бо капелани у військових частинах дуже потрібні, як у діючих військових частинах, так і в тих, які лише формуються.

В Чернівецької єпархії ПЦУ зазначили, що отця Іллю після того, як він просидів дві години в приміщенні військкомату, повезли в Рівне. Згодом відпустили, бо священик під час навчання не проходив навчання на військовій кафедрі.

«Коли вже перевірили документи, то зрозуміли, що капеланом служити він не зможе. В нас черга для того, щоб оформитися священиком при військовій частині. Треба мати відповідну підготовку. Отець Ілля такої не має, він прийшов до нас на єпархію одразу після навчання в Київській семінарії», – додав Роман Грищук.

Врешті ZAXID.NET стало відомо, що священика відпустили назад в Чернівці. Вже найближчим часом він повернеться на свою парафію.