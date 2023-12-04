Хмельницький обласний територіальний центр комплектування [колишній військкомат] призначив службову перевірку через опубліковане в мережі відео з записом конфлікту між чоловіком у військовій формі та цивільним перехожим.

Зазначимо, що відео опублікували у Telegram-каналі «Хмельницький Live» в понеділок, 4 грудня. Початок конфлікту не зафіксований. Судячи з запису, сварка виникла між перехожим та чоловіком у військовій формі, який зупинив його, аби перевірити документи. Між чоловіками почалась суперечка, під час якої цивільний почав знімати відео, а військовий вимагав це припинити. «Ти тут ляжеш. Бо ти дебіл. Чого ти знімаєш на телефон?», – чутно на записі.

Чоловік, який записував відео, сховав телефон, але продовжував записувати розмову. Протягом майже двох хвилин співрозмовник каже, що знімати не можна було. Також питає його, де той працює, на що автор відео каже, що у IT-компанії. На це співрозмовник каже: «Будеш в армії служити в IT-компанії, оператором БПЛА. Будеш там знімати».

На запис відреагували у прес-службі Хмельницького обласного територіального центру комплектування. Зокрема, зазначили, що щодо інциденту триває службова перевірка.

«Мережею поширюється відео, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним чоловіком та громадянином у військовій формі. Командування Хмельницького ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку», – йдеться у повідомленні.