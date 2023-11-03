Колишній головний військком Хмельниччини загинув на Запорізькому напрямку
Володимир Возний загинув зранку 3 листопада в результаті бомбового удару
У боях на Запорізькому напрямку загинув колишній очільник Хмельницького обласного територіального центру комплектування, 45-річний Володимир Возний. Про загибель військовослужбовця у п’ятницю, 3 листопада, повідомив голова Кам’янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.
«Сьогодні, близько 10:00 у бойовому зіткненні на Запорізькому напрямку в результаті бомбового удару загинув полковник Володимир Миколайович Возний, колишній керівник Хмельницького обласного ТЦК та СП», – повідомив посадовець.
Згодом інформацію про загибель чоловіка підтвердив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, а також екс-голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Інформації про час та місце поховання Володимира Возного поки немає.
Зазначимо, що Володимир Возний народився 22 грудня 1978 року на Дунаєвеччині. З 2000 року проходив службу в 128-й окремій механізованій дивізії міста Берегове Закарпатської області, а з 2003 року – в 50-му окремому інженерно-саперному батальйоні, що в селі Руда Кам’янець-Подільського району.
У 2006 році був призначений начальником відділення Кам’янець-Подільського військкомату. З 2013 по 2014 роки очолював Летичівсько-Старосинявський військкомат, з 2014 по 2015 – Чемеровецький, а з липня 2015 – Кам’янець-Подільський військкомат. У березні 2022 року його призначили очільником обласного ТЦК.
Був нагороджений відзнаками ЗСУ, в 2014 році брав участь в АТО.