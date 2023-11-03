Володимир Возний з 2006 року працював у військкоматах Хмельниччини

У боях на Запорізькому напрямку загинув колишній очільник Хмельницького обласного територіального центру комплектування, 45-річний Володимир Возний. Про загибель військовослужбовця у п’ятницю, 3 листопада, повідомив голова Кам’янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.

«Сьогодні, близько 10:00 у бойовому зіткненні на Запорізькому напрямку в результаті бомбового удару загинув полковник Володимир Миколайович Возний, колишній керівник Хмельницького обласного ТЦК та СП», – повідомив посадовець.

Згодом інформацію про загибель чоловіка підтвердив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, а також екс-голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Інформації про час та місце поховання Володимира Возного поки немає.

Зазначимо, що Володимир Возний народився 22 груд­ня 1978 ро­ку на Ду­на­євеч­чи­ні. З 2000 ро­ку про­хо­див служ­бу в 128-й окре­мій ме­ха­ні­зо­ва­ній ди­ві­зії міста Бе­ре­го­ве За­кар­патсь­кої об­ласті, а з 2003 ро­ку – в 50-му окре­мо­му ін­же­нер­но-са­пер­но­му ба­таль­йоні, що в селі Ру­да Кам’янець­-По­діль­сько­го району.

У 2006 ро­ці був приз­на­че­ний на­чаль­ни­ком від­ді­лен­ня Кам’янець­-По­діль­сько­го військкомату. З 2013 по 2014 роки очолював Ле­ти­чівсь­ко-Ста­ро­си­нявсь­кий військкомат, з 2014 по 2015 – Чемеровецький, а з липня 2015 – Кам’янець-Подільський військкомат. У березні 2022 року його призначили очільником обласного ТЦК.

Був на­го­род­же­ний від­зна­ка­ми ЗСУ, в 2014 ро­ці брав участь в АТО.