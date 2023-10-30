Нових керівників представив керівник обласного ТЦК Володимир Корпач

На Хмельниччині представили нових керівників двох відділів Хмельницького районного територіального центру комплектування. Йдеться про відділи у селищі Віньківці та містечку Деражня.

Про кадрові зміни у понеділок, 30 жовтня, повідомила прес-служба Хмельницького обласного ТЦК та СП. Зазначається, що начальник Хмельницького обласного ТЦК та СП, підполковник Володимир Корпач, представив колективам нових керівників. Майор Віктор Кривенко буде очолювати третій відділ ТЦК у місті Деражня, а підполковник Ігор Павлов – дев’ятий відділ ТЦК у селищі Віньківці.

Зауважимо, що сам Володимир Корпач був призначений керівником обласного ТЦК відносно нещодавно, у13 жовтня. До цього призначення він проходив військову службу на посаді головного спеціаліста відділу безпеки військової служби Оперативного командування «Захід». Пройшов АТО (ООС).