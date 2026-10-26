Колаборант прибув до Львова, щоб звідси втекти за кордон

Суд присудив 12 років тюрми 29-річному колаборанту Сергію Пип’яку, який брав участь у репресіях проти українців на окупованій частині Запоріжжя. Його затримали у Львові в лютому 2024 року, куди він прибув до родичів, щоб далі втекти до Євросоюзу. Про завершення розгляду справи в суді повідомили в СБУ Львівщини.

За даними слідства, мешканець Василівського району Запоріжжя у червні 2022 року вступив до створеного росіянами місцевого підрозділу «поліції РФ». Там його призначили дільничним відділу у справах неповнолітніх. На цій посаді колаборант брав участь у викраденнях та переслідуванні мешканців громади.

«Злочинні дії відбувалися під виглядом проведення обшуків або інших слідчих дій у межах сфабрикованих ворогом кримінальних справ. Насамперед жертвами таких рейдів були громадяни України, які чинили спротив окупаційній адміністрації РФ», – йдеться в повідомленні СБУ.

Крім цього, зловмисник охороняв окупаційні «виборчкоми» під час проведення псевдореферендуму Росії щодо нібито приєднання регіону до складу країни-агресора.

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Згодом він прибув на підконтрольну Україні територію, щоб підготуватись до втечі в одну з європейських країн, де він сподівався уникнути правосуддя. Співробітники СБУ затримали його в лютому 2024 року у Львові.

Суд визнав Сергія Пип’яка винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ) та призначив йому 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ще може бути оскаржений.