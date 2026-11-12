Водію одного з підрозділів ДШВ загрожує довічне увʼязнення

СБУ викрила агента російської ФСБ у лавах українських десантно-штурмових військ, який готував ліквідацію командира бригади ДШВ. Чоловіка затримали на спробі передачі координат обʼєкта, куди мав прибути український полковник, повідомили у четвер, 12 листопада, у пресслужбі СБУ.

За даними правоохоронців, замах на комбрига готував водій однієї з бригад на Миколаївщині. Його завербували російські спецслужби через телеграм-канали для знайомств, де чоловік шукав близькі стосунки.

Після вербування військовий, використовуючи свою посаду, почав збирати дані про місце перебування командування бригади. Також агент передавав ФСБ інформацію про пункти зберігання та запуску українських дронів по тилах російських збройних угруповань.

Крім того, росіяни дали йому завдання у реальному часі навести ракетний удар по штабу бойового зʼєднання, де перебував полковник десантно-штурмових військ ЗСУ. Імені командира, на якого готувався замах, у пресслужбі СБУ не уточнили.

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«На момент затримання російський агент готувався передати своєму куратору з ФСБ координати військового об’єкта, де мав знаходитись командир бригади ДШВ. На місці події у зловмисника вилучили смартфон із “доповідями” російському спецслужбісту про підготовку до ліквідації бойового офіцера ЗСУ», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що СБУ завчасно убезпечила локації ДШВ та затримала агента на території підрозділу. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.