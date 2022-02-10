Для вчинення теракту завербований киянин купив автомобіль, піротехніку і легкозаймисті речовини

Працівники служби безпеки України затримали в Києві місцевого жителя, який виявився завербованим агентом білоруських спецслужб. Він готувався влаштувати в Києві теракт, підпаливши автомобіль з піротехнікою і легкозаймистими матеріалами, повідомила вранці в четвер, 10 лютого, прес-служба СБУ.

«Правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій. Під час слідчо-оперативних дій СБУ встановила, що він займався також залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього наносив написи з погрозами та провокаціями біля їх помешкань на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування», – сказано в повідомленні.

За інформацією СБУ, для вчинення теракту завербований киянин придбав автомобіль, легкозаймисті матеріали та піротехніку.

Українська спецслужба також повідомила, що завербований киянин причетний до організації несанкціонованих мітингів біля зарубіжних посольств, учасники яких використовували «деструктивну агітацію».

Крім того, за інформацією СБУ, агент збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів.

За свою роботу він отримував гроші на банківську картку, а завербували його в одній з анонімних інтернет-спільнот.

Завербованому киянину інкримінують державну зраду і терористичний акт. СБУ проситиме суд взяти киянина під варту.