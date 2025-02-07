Віктор Ткачук (на фото по центру) отримав хабарі від щонайменше двох абітурієнтів

У Рівному судитимуть завідувача кафедри одного з місцевих університетів, який вимагав і отримував хабарі від військовозобовʼязаних абітурієнтів. Посадовець за 2800 доларів допоміг уникнути мобілізації двом чоловікам. Про це повідомила 7 лютого пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, 53-річний завідувач кафедри у серпні минулого року отримав від абітурієнта 1600 доларів хабара за сприяння у вступі до вищого навчального закладу в Миколаєві. Крім того, за тією ж схемою він погодився організувати вступ до одного з рівненських університетів для іншого абітурієнта, якому на той час вже прийшла повістка з РТЦК та СП. За це він отримав ще 1200 доларів.

Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, йдеться про завідувача кафедри Рівненського інституту Київського університету права НАН Віктора Ткачука.

Рівненський міський суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тис. грн, яку він сплатив. Своєї вини Віктор Ткачук не визнає.

За отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення людьми, уповноваженими на виконання функцій держави та пособництво в ухиленні від мобілізації (ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ст. 336 КК України), посадовцю загрожує до пʼяти років тюрми.