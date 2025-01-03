На Шепетівщині затримали викладача професійно-технічного ліцею, який вимагав у студента хабар за невідрахування. Підозрюваного затримали після того, як він встиг отримати 20 тис. грн. Про це повідомила 3 січня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, 53-річний майстер виробничого навчання вимагав у студента ліцею гроші за невідрахування з навчального закладу, аби той і в подальшому мав відстрочку від мобілізації. Спершу підозрюваний отримав від хлопця 5 тис. грн, а згодом став вимагати ще 15 тис. грн.

«Викладача затримали під час отримання вказаної суми. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», – зазначили в прокуратурі.

За отримання неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України), затриманому загрожує від п’яти до десяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років, з конфіскацією майна.