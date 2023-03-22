Водопостачання призупинять з 09:00 до 18:00

У четвер, 23 березня, майже 20 вулиць Франківського району Львова будуть без води. Як інформує «Львівводоканал», фахівці підключатимуть до мереж новозбудований будинок на вул. Сахарова-Кастелівка. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Водопостачання призупинять з 09:00 до 18:00. В цей час без води будуть мешканці таких вулиць Франківського району Львова: Чупринки, Горбачевського, Котляревського, Кастелівка, Сахарова, Богуна, Романицького, Коперника, Нечуя-Левицького, Кольберга, Зарицьких, Вітовського, Болгарська, Грецька, Турецька, Волощака.

Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. В цей період можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Зазначимо, працює цілодобова гаряча лінія «Львівводоканалу»: короткий номер 15-51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного).