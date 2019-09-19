Збільшилась кількість українських заробітчан, які хочуть залишитись в Польщі

Найчастіше громадяни України приїжджають на заробітки до Польщі на підставі робочої візи – 60%

Відсоток працівників з України, які хочуть переїхати до Польщі, збільшився на одну третю у порівнянні з минулим роком. Про це свідчить дослідження «Українці на польському ринку праці: досвід, виклики та перспективи. Звіт EWL», повідомляє «Європейська правда» з посиланням на «Польське радіо».

Дослідження, показало, що кожен третій працівник з України хоче залишитися в Польщі. Понад 40% з них має вищу та неповну вищу освіту.

Серед аргументів на користь життя у Польщі українці називають вищу якість життя – 66,5%, добрий заробіток та кращі перспективи для дітей – 46%.

Понад три чверті респондентів, які обмірковують переїзд до Польщі, вважають, що надання їм посвідки на постійне проживання у Польщі вплине на їхнє рішення про переїзд.

Майже дві третини громадян України, які працюють у Польщі, і які обмірковують можливість залишитися у Польщі, планують також перевезти до країни свої сім’ї.

Найчастіше громадяни України приїжджають на заробітки до Польщі на підставі робочої візи – 60%. Однак, у порівнянні з минулорічним дослідженням, на понад 5% збільшилася частка українських працівників, які перебувають у Польщі на підставі безвізового режиму між Україною та ЄС.

Майже 28% респондентів визнали, що стикалися із негативними ситуаціями під час оплати праці та пропозицій роботи, коли справжні умови працевлаштування відрізнялися від заявлених.

Дослідження, проведене EWL. S.A, Фундацією підтримки мігрантів на ринку праці «EWL» та Студіями Східної Європи Варшавського університету.