«Коли українці їдуть у Польщу, їхня продуктивність зростає»

У Львові 17 вересня відбувся практичний семінар про управління персоналом «Forum West #HR». На захід завітало 250 учасників, серед яких керівники компаній, топ-менеджери, HR-директори.

Відомі спікери заходу особливу увагу приділили питанню оптимізації персоналу компаній та заробітної плати. Експерти переконують, якщо звільнити зайвих працівників, натомість підняти зарплату тим, які лишилися, ефективність їх роботи зросте, а тим самим зростуть і доходи компаній.

Про це та інші секрети того, як зробити бізнес у Львові успішним та прибутковим говорили під час «Forum West #HR». ZAXID.NET також долучився до бізнесової події та законспектував найцікавіші та найкорисніші поради спікерів.

Рекрутинг майбутнього

Першою свій виступ на семінарі розпочала партнерка «Львівської консалтингової групи» Оксана Абраменко. Зокрема, вона наголосила на важливості роботи підприємств не тільки над власним брендом, а й над репутацією.

Спікерка розповіла, що для того, аби підібрати хороших працівників, фірмам варто більше розповідати про себе. Тому деякі компанії навіть роблять інтерв’ю зі своїм працівниками, для того, аби потенційні працівники могли краще зрозуміти їх «внутрішню кухню».

«Ми маємо сформувати бренд своєї компанії, образ в голові людини, щоби їй було цікаво читати про нас, яка в нас культура, які в нас люди», – зазначила Оксана Абраменко.

Партнери цьогорічного семінару «Forum West #HR»

Окрім того, спікерка у своїй доповіді спробувала спрогнозувати, яким рекрутинг буде у майбутньому та які зміни очікують не тільки працівників, а й керівників компаній. Так, на її думку, у найближчому майбутньому активно буде розвиватися гіг-економіка (коли люди працюють не у штаті компанії, за короткостроковими контрактами чи неформальними домовленостями., – ред.).

«У найближчому майбутньому буде розвиватися гіг-економіка. Гіг-економіка – це коли є дуже багато людей, які працюють не в штаті компанії. Це є люди, які працюють по договору-підряду. Така практика є корисною для вас, бо ви можете подивитися на співпрацю з людиною, чи вона вам потрібна у штаті, чи ні. Також ви можете набрати конкретних людей, з конкретною навичкою під конкретне замовлення», – розповіла Оксана Абраменко.

Роботодавці не встигають за очікуваннями кандидатів

Експертка з HR-маркетингу компанії rabota.ua Тетяна Пашкіна порушила тему ефективного пошуку кандидатів на посади у компанії та розповіла про мінуси швидкого пошуку персоналу. За її словами, короткостроковий пошук працівників у центрах зайнятості на сьогоднішній день є доволі неефективним.

«Ще один мінус роботодавців, які намагаються швидесенько знайти персонал, особливо, якщо шукають у центрах зайнятості. Цього робити не можна, тому що, як ми бачимо, кількість безробітних, які зареєстровані в країні, з кожним роком падає», – зазначила Тетяна Пашкіна.

За інформацією спікерки, у 2014 році рівень безробіття в Україні складав 458,6 тис. людей, натомість у 2019 році ця кількість значно зменшилась і тепер складає 275 тис. людей. Саме тому, зі свого боку, компанії також мають бути конкурентними, для того, аби знайти собі хороших працівників.

Тетяна Пашкіна у своїй доповіді також розповіла про те, які зарплати хочуть мати кандидати на посади та які зарплати насправді їм пропонують. Зокрема, за статистикою, яку навела спікерка очікування працівників не сходяться з пропозиціями роботодавців. Зокрема, якщо львів’яни хочуть мати середню зарплату у сумі 13,4 тис. грн, то роботодавці на сьогоднішній день пропонують їм 12,16 тис. грн.

Репутація роботодавця from zaxidnet from

«Роботодавці не встигають перебудуватися за очікуваннями кандидатів, і через це ефективність бренду знижується», – зазначила Тетяна Пашкіна.

Окрім того, спікерка переконує, що українські роботодавці даремно нарікають на працівників та не хочуть їм платити більше, адже поїхавши у Польщу, ті ж самі люди зароблять значно вищі зарплати та їх ефективність зростає.

«Ми кажемо: «ми не можемо платити більше, у нас всюди багато працівників, у них низька продуктивність, вони працювати не хочуть». Парадокс – коли люди їдуть до Польщі, їхня продуктивність дивним чином зростає. Секрет – десь на кордоні є магічний такий перемикач? Може, коли людям платити більше, то вони й краще працюватимуть?», – зазначила вона.

Різниця між Європою та Україною

Спікером цьогорічного семінару став засновник компанії «Gremi Personal» Євген Кириченко, який уже кілька років живе у Польщі та будує там власний бізнес. У своїй доповіді він наголосив на різниці між Польщею та Україною у підборі персоналу та підходах компаній до побудови власного бізнесу.

«Бізнесмени у Польщі на будь-який бізнес дивляться зі сторони людських ресурсів. Дивляться на те, що у них є, вони думають, про те, яку послугу хочуть створити, яке виробництво хочуть запустити, виходячи з того, який персонал вони мають», – зазначив Євген Кириченко.

На думку спікера, важливою проблемою в Україні є невміння ефективно обходитися з працівниками. Так, Євген Кириченко переконує, що краще мати менше працівників, які робитимуть ту саму роботу за більші гроші.

Дві примітивні цілі бізнесу

Засновник «Холдингу інноваційного розвитку» Руслан Більтюков презентував учасникам кейс, у якому наголосив на найважливіших цілях бізнесу, які на його думку, допоможуть зробити його ефективним.

«У бізнесу є дві дуже примітивні цілі, і ви повинні це зрозуміти. Перша ціль – дії, які наближають до цілі. Ви повинні виконувати тільки те, що вас наближає до цілі», – запевнив він.

На його думку, друга ціль бізнесу – це дії, які підвищують цінність для клієнтів. Однак ця цінність є обмеженою у ціні, тому варто розрахувати скільки клієнт готовий заплатити за надану йому послугу.

Керівний партнер юридичної компанії HD Partners Володимир Глащенков зазначив, що «Forum West #HR» подія, яка, у першу чергу має бути цікава представникам бізнесу. Оскільки основна мета заходу має – розвивати бізнес у Львові та змінювати країну на краще.

Фото Світлани Васильченко

«Сьогоднішній семінар цікавий будь-якому бізнесу. Адже будь-якому бізнесу потрібні працівники, яких треба правильно підбирати, правильно мотивувати, щоденно їх надихати. Тому учасників мають зацікавити всі спікеру семінару. Адже вони говорять те, що людям потрібно знати, те, куди вони витрачають своє життя», – зазначив Володимир Глащенков.