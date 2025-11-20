Україна у 5 офіційних матчах зі Швецією здобула 4 перемоги і зазнала 1 поразки

У четвер, 20 листопада, у швейцарському Цюриху відбулося жеребкування плейоф відбору за вихід на Мундіаль. Серед інших команд свого суперника отримала і збірна України.

Підопічні Сергія Реброва потрапили до першого кошика разом із командами Італії, Данії, Туреччини – її опонентом мала стати команда з четвертого кошика (Швеція, Румунія, Північна Македонія, Північна Ірландія). Згідно з результатами жеребкування у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 зіграє зі Швецією.

До слова, якщо «синьо-жовті» пройдуть Швецію, то на них чекатиме вирішальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Півфінальний матч плей-офф відбудеться орієнтовно 26 березня, а фінал – 31 березня 2026 року.