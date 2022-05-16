Збірна України стала абсолютним переможцем літньої Дефлімпіади-2021
Українці випередили найближчих суперників по рейтингу на 42 золоті медалі
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Збірна України стала абсолютним переможцем літньої Дефлімпіади-2021, що тривала з 1 по 15 травня 2022 року в бразильському місті Кашіас-ду-Сул. Загалом українські спортсмени здобули 138 медалей – 62 золоті, по 38 срібних та бронзових, і оновили кілька особистих рекордів.
Як пише «Суспільне», літня Дефлімпіада-2021 завершилася фінальними матчами у футболі, де Україна здобула золото, та марафонськими забігами. Українська збірна стала лідером за всіма показниками – за загальною кількістю медалей (наші спортсмени випередили США у 2,5 рази – 138 медалей проти 55), кількістю золотих (62 в України проти 20 у США), срібних (38 в України проти 22 у Польщі), бронзових медалей (38 в України проти 24 у США).
Топ-10 збірних підсумкового медального заліку:
- Україна – 62+38+38 (138)
- США – 20+11+24 (55)
- Іран – 14+12+14 (40)
- Японія – 12+8+10 (30)
- Республіка Корея – 11+18+14 (43)
- Польща – 8+22+12 (42)
- Туреччина – 8+19+19 (45)
- Франція – 8+3+5 (16)
- Індія – 8+1+8 (17)
- Німеччина – 5+8+6 (19)
Виступ України на Дефлімпіаді – абсолютний рекорд для збірної. Найбільшу кількість нагород Україна здобула в плаванні (29) та легкій атлетиці (20). Вдруге у своїй історії збірна України перемогла в медальному заліку: уперше це сталося у 2005 році в Мельбурні.
Крім того, українці оновили ще кілька особистих рекордів:
- уперше здобули 100 та більше медалей (попередній рекорд – 99 нагород);
- рекорд за кількістю золотих медалей – 62 (попередній – 21);
- Уперше виграли золото в чоловічому баскетболі, вдруге – у чоловічому футболі.
Дефлімпійські ігри – це світові спортивні змагання найвищого рівня серед людей, що не чують. Перша Дефлімпіада відбулася у 1924 році та відтоді відбуваються кожні 4 роки у наступний після Олімпіади рік. Україна бере участь у Дефлімпійських іграх з 1993 року.