Збірна України здобула золото у чоловічому футболі в останній змагальний день

Збірна України стала абсолютним переможцем літньої Дефлімпіади-2021, що тривала з 1 по 15 травня 2022 року в бразильському місті Кашіас-ду-Сул. Загалом українські спортсмени здобули 138 медалей – 62 золоті, по 38 срібних та бронзових, і оновили кілька особистих рекордів.

Як пише «Суспільне», літня Дефлімпіада-2021 завершилася фінальними матчами у футболі, де Україна здобула золото, та марафонськими забігами. Українська збірна стала лідером за всіма показниками – за загальною кількістю медалей (наші спортсмени випередили США у 2,5 рази – 138 медалей проти 55), кількістю золотих (62 в України проти 20 у США), срібних (38 в України проти 22 у Польщі), бронзових медалей (38 в України проти 24 у США).

Топ-10 збірних підсумкового медального заліку:

Україна – 62+38+38 (138) США – 20+11+24 (55) Іран – 14+12+14 (40) Японія – 12+8+10 (30) Республіка Корея – 11+18+14 (43) Польща – 8+22+12 (42) Туреччина – 8+19+19 (45) Франція – 8+3+5 (16) Індія – 8+1+8 (17) Німеччина – 5+8+6 (19)

Виступ України на Дефлімпіаді – абсолютний рекорд для збірної. Найбільшу кількість нагород Україна здобула в плаванні (29) та легкій атлетиці (20). Вдруге у своїй історії збірна України перемогла в медальному заліку: уперше це сталося у 2005 році в Мельбурні.

Крім того, українці оновили ще кілька особистих рекордів:

уперше здобули 100 та більше медалей (попередній рекорд – 99 нагород);

рекорд за кількістю золотих медалей – 62 (попередній – 21);

Уперше виграли золото в чоловічому баскетболі, вдруге – у чоловічому футболі.

Дефлімпійські ігри – це світові спортивні змагання найвищого рівня серед людей, що не чують. Перша Дефлімпіада відбулася у 1924 році та відтоді відбуваються кожні 4 роки у наступний після Олімпіади рік. Україна бере участь у Дефлімпійських іграх з 1993 року.