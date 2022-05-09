Богдан Гоза має першість на юніорському чемпіонаті світу з важкої атлетики

20-річний важкоатлет Богдан Гоза із Львівщини став чемпіоном світу серед юніорів у ваговій категорії до 109 кг та встановив новий світовий рекорд. Про це повідомило міське управління спорту.

«Богдан показав результат у ривку 195 кг, що стало новим юніорським рекордом світу», – зазначили в управлінні спорту. Варто уточнити, що спортсмен побив власний рекорд, який встановив торік.

Крім того, Богдан показав найкращий результат у вправі «поштовх»: він підняв 215 кілограмів і виборов друге «золото».

У підсумку результат Богдана Гози – 410 кг, що на 51 кг випереджує найближчого конкурента українця. Таким чином, він здобув для України три золоті медалі на чемпіонаті світу серед юніорів: у ривку, поштовху та сумі двоборства.

Богдан Гоза став переможцем чемпіонату за підсумками трьох змагань (фото ЛОДА)

Чемпіонат світу з важкої атлетики серед юніорів проходять в грецькому місті Іракліон, що на острові Крит. Перемогу львівський спортсмен здобув ввечері 9 травня.

Богдан Гоза – майстер спорту України міжнародного класу родом з Жидачева Львівської області. Він навчається у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського та Львівській школі вищої спортивної майстерності. Його тренують Андрій та Володимир Гентоші.

Це не перша перемога і рекорд цього спортсмена. Торік Богдан став віце-чемпіоном світу серед юніорів до 20 років. У 2019 році жидачівський важкоатлет став чемпіоном Європи серед юнаків до 17 років та срібним призером чемпіонату Європи серед юніорів. У 2021 році на чемпіонаті Європи серед юніорів Богдан Гоза підняв 190 кг у ривку, що стало новим європейським та світовим рекордом серед юніорів.