Емоції збірної України U-17 у роздягальні після відбору на Євро-2024

У вівторок, 12 березня, збірна України з футболу U17 кваліфікувалася на чемпіонат Європи-2024. Як повідомляє «Суспільне Спорт», у вирішальному матчі відбору українська команда розгромила збірну Словаччини з рахунком 3:0.

Українська команда у стартових двох турах перемагала Грецію (2:0) та Швейцарію (3:0). З двох перемог стартували й однолітки зі Словаччини, що поступалися українцям за різницею голів. Переможець матчу гарантував собі перше місце в групі, а разом з ним і путівку на Євро-2024. Українцям для перемоги у квартеті підходила нічия.

фото УАФ

Як повідомляється, команди встигли провести на полі 21 хвилину, перш ніж арбітри зупинили матч на невизначений термін через негоду в грецьких Патрах.

Гру врешті поновили за чотири з половиною години. Дубль у складі української збірної оформив Артем Степанов, а також голом відзначився Богдан Редушко.

Як повідомляється, це перше таке досягнення української команди з 2017 року. Суперників же дізнаються на жеребкуванні 3 квітня в Ая-Напі. Фінальна частина Євро на Кіпрі проходитиме з 20 травня по 5 червня за участі 16 збірних.