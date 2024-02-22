У четвер, 22 лютого, донецький «Шахтар» поступився французькому «Марселю» у матчі-відповіді стикового раунду Ліги Європи.

Рахунок у матчі відкрила саме українська команда. Вже на 11-й хвилині гравець «Шахтаря» Егіналду зайшов до лівого флангу штрафного майданчика, де його збив Жонатан Клосс. Георгій Судаков із пенальті низом пробив у правий кут і відкрив рахунок.

Вже за 10 хвилин Степаненко помилився перед власним штрафним під час передачі Коноплі, після чого Аріт зіграв на лівий фланг на Обамеянга, а той переграв Різника, зрівнявши рахунок. Другий тайм завершився у відносно рівній боротьбі за рахунку 1:1.

У другому таймі команди обмінювались гострими моментами, «Шахтар» міг виходити вперед, проте на 74-й хвилині забив «Марсель»: подача з правого флангу від Верету завершилась скиданням від Обамеянга на Сарра, а той вивів вперед французьку команду. Вже на 81-й хвилині «Марсель» забив втретє.

Таким чином матч завершився з рахунком 3:1 (5:3 за сумою двох зустрічей), донецький «Шахтар» завершив виступи в Лізі Європи, а «Марсель» пройшов до 1/8 фіналу.