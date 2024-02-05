В Ужгороді продовжиться футбольний сезон УПЛ 2023/24

Стадіони «Авангард» в Ужгороді і «Минай-Арена» у селі Минай продовжать приймати матчі української прем’єр-ліги з футболу. Про це повідомили в адміністрації стадіону «Авангард», оприлюднивши листа від Української асоціації футболу за 2 лютого.

Для відновлення акредитації на проведення футбольних матчів УПЛ в Українській асоціації футболу більше не вимагають встановлення освітлення на цих стадіонах.

«В умовах дії воєнного стану, матчі УПЛ проводяться на стадіонах, які відповідають регламентним та безпековим вимогам і внесені у Список стадіонів, що погоджений відповідними комітетами перед стартом нового сезону. Відтак, УАФ вважає недоцільним внесення будь-яких змін в даний список у ході сезону», – інформують в УАФ.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу позбавила «Авангард» і «Минай-Арену» акредитації 11 грудня. Це рішення тоді обіцяли переглянути, якщо до 1 лютого на стадіонах встановлять освітлення. 25 січня новим президентом УАФ став Андрій Шевченко.

«2 лютого було прийняте рішення фактично новим керівництвом УАФ. Рішення футбольне, невідкладне, адже командам треба готуватися, визначатися з полями для проведення матчів. Політичне питання, яке було спровоковане попереднім керівництвом, скасоване. Прийнято рішення про продовження проведення матчів найвищого рівня на стадіонах Закарпаття – «Авангарді» і «Минай-Арені», – зазначив директор стадіону «Авангард» Віктор Качур.

За словами Віктора Качура, 24 лютого в Ужгороді продовжиться футбольний сезон УПЛ 2023/24. На стадіоні «Авангард» пройде матч між луганською «Зорею» та полтавською «Ворсклою».