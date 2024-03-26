Юнацька збірна України з футболу не залишила шансів своїм суперникам по відбірній групі

Юнацька збірна України U-19 впевнено здолала збірну Швейцарії U-19 та виграла еліт-раунд кваліфікації до Євро-2024. Вирішальний матч 3-го туру еліт-раунду відбору у Скоп'є завершився розгромом для суперників українців – 3:0.

Після двох турів обидві команди набрали по 6 очок, але підопічні Дмитра Михайленка очолювали таблицю завдяки кращій різниці голів.

Українська збірна, яку влаштовувала навіть нічия, взялась до розгрому суперника після безгольового першого тайму. На 63-й хвилині завдяки дальній дев'ятці Геннадія Синчука наша команда повела у рахунку. Згодом форвард команди Матвій Пономаренко оформив дубль: на 68-й хвилині після чудового закидання від Кревсуна він відправив м’яч у порожні ворота, а на 77-й повноцінно використав пас від Тараса Михавка із центру поля.

Третя перемога поспіль дозволила збірній України U-19 отримати 9 очок із 9 можливих і вибороти путівку на Євро-2024. Швейцарія має 6 балів. Латвія та Північна Македонія набрали по одному пункту.

Турнір відбудеться 15-28 липня у Північній Ірландії. Окрім українців та команди-господарів у турнірі візьмуть участь Франція, Італія, Іспанія та Туреччина, Норвегія. Ще одну путівку розіграють Португалія та Данія.