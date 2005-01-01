Збірна України у товариському матчі здолала збірну Японії

Збірна України перемогла збірну Японії

27 березня у бельгійському місті Льєж відбувся товариський матч між збірними України та Японії. Ця гра стала третьою між цими збірними. До цього кожна команда здобула по мінімальній перемозі на власному полі – японці в Осаці, українці – у Києві. Третю гру випало проводити на нейтральному полі.

На відміну від матчу проти Саудівської Аравії, який закінчився у нічию, головний тренер збірної України провів одразу п’ять замін. Замість Андрія Луніна, який відправився до табору молодіжної збірної, на поле вийшов Андрій П’ятов. Із чотирьох захисників у другому матчі поспіль на полі з’явився лише Ярослав Ракіцький – Микола Матвієнко, Євген Хачеріді та Олександр Караваєв залишилися у запасі, натомість вийшли Едуард Соболь, Іван Ордець та Богдан Бутко відповідно. Замість форварда Артема Кравця вийшов Артем Бєсєдін. В центральній лінії замість Віктора Циганкова вийшов Руслан Маліновський, що дозволило Марлосу перейти на правий фланг.

Марлос зіграв на звичному для себе правому фланзі

На відміну від матчу у Марбельї, де було мокре поле, гра на стадіоні "Моріс Дюфран" відзначилася доволі швидким та комбінаційним футболом. Хоча першими активно в гру вступили японці. Українці ж виявилися не готові з перших хвилин до такої боротьби.

Та саме «синьо-жовті» забили першими. Ракіцький наважився на удар здалеку, з-за меж штрафного майданчика. М’яч зрикошетив від голови Уеди, і залетів у ворота.

Ракіцький відзначився голом у цій грі

Результативно відповісти японцям вдалося ще до перерви. Подачу зі штрафного головою замкнув Макіно. У цьому епізоді помилився Едуард Соболь, який не витримав офсайдну лінію.

У другому таймі команди теж показали комбінаційний футбол, і створили декілька моментів. Ключовою ж подією стала потрійна заміна від Андрія Шевченка. При цьому він замінив двох крайніх захисників – вийшли ті ж Караваєв та Матвієнко, а також Буяльський замість Маліновського (Руслан у першому таймі змарнував чудову нагоду).

Хонда не зумів відзначитися у цій грі

А вже за шість хвилин після виходу на поле Караваєв відзначився у цьому матчі. Євген Коноплянка поборовся і прострелив у центрі штрафного, там ніхто не відкликнувся на цей пас, і м’яч потрапив до Олександра. Гравець першим дотиком прийняв, а другим потужно пробив у дальній від себе кут воріт. Ніхто так і не став на заваді м’ячу залетіти за лінію воріт – ні два захисника, які кинулися у підкаті, ні воротар, який не дотягнувся до м’яча. Для Караваєва це став першим матч за національну збірну України.

На 79 хвилині сталася ще одна знакова подія в історії збірної України. На поле замість Олександра Зінченка вийшов Руслан Ротань. Для півзахисника це став сотий матч за збірну України. Він поповнив клуб гренадерів, де перебувають Анатолій Тимощук (144 матчі) та Андрій Шевченко (111 ігор).

Японці мали шанс зрівняти рахунок. Накаджима змарнував як мінімум дві нагоди. Спочатку його удар заблокував Ордець, а згодом з добиванням впорався П’ятов. А вже в додатковий час японці заробили небезпечний штрафний поблизу лінії штрафного майданчика. Знову пробивав Накаджима, але наш воротар справився з таким ударом.

Відтак збірна України здобуває перемогу. А гравці після матчу відправляються до своїх клубів. Наступний раз вони зберуться разом вже у травні.

Браво, команда!

Вітання Руслану Ротаню з 100 матчем в кар‘єрі!

Андрій Ярмоленко приїхав підтримати команду!#МиЗбірна pic.twitter.com/xbava4AzdQ — ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 27 березня 2018 р.

Україна – Японія 2:1

Голи: Ракіцький, 21, Караваєв, 69 – Макіно, 41

Фото: ФФУ