Збірна України з футзалу дізналась суперників у групі Євро-2026
«Синьо-жовті» потрапили до 16 найкращих команд континенту
У п’ятницю, 24 жовтня, у литовському Каунасі відбулося жеребкування чемпіонату Європи 2026 року з футзалу. Своїх суперників дізналась і збірна України, яка потрапила до 16-ти найсильніших команд світу.
Зігдно з результатами жеребу, «синьо-жовті» потрапили до групи В. Їхніми суперниками у квартеті будуть команди Литви, Чехії та Вірменії. Поєдинки за вихід у плейоф турніру відбудуться у Каунасі на «Жальгіріс Арені».
Результати жеребкування Євро-2026 з футзалу:
- Група A: Франція, Хорватія, Латвія, Грузія
- Група B: Україна, Чехія, Вірменія, Литва
- Група C: Іспанія, Словенія, Білорусь, Бельгія
- Група D: Португалія, Італія, Польща, Угорщина
Нагадаємо, по дві найкращі команди з кожної з груп вийдуть у чвертьфінал. Там переможець квартету В зустрінеться з другою командою групи А, а команда, яка посяде другу сходинку, зіграє з найкращою з пулу А.
До слова, чемпіонат Європи з футзалу відбудеться з 21 січня по 7 лютого в Ризі (Латвія), Каунасі (Литва) та Любляні (Словенія).