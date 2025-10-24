Збірна України з футзалу може розпочинати підготовку до континентальної першості

У п’ятницю, 24 жовтня, у литовському Каунасі відбулося жеребкування чемпіонату Європи 2026 року з футзалу. Своїх суперників дізналась і збірна України, яка потрапила до 16-ти найсильніших команд світу.

Зігдно з результатами жеребу, «синьо-жовті» потрапили до групи В. Їхніми суперниками у квартеті будуть команди Литви, Чехії та Вірменії. Поєдинки за вихід у плейоф турніру відбудуться у Каунасі на «Жальгіріс Арені».

Результати жеребкування Євро-2026 з футзалу:

Група A: Франція, Хорватія, Латвія, Грузія

Група B: Україна , Чехія, Вірменія, Литва

, Чехія, Вірменія, Литва Група C: Іспанія, Словенія, Білорусь, Бельгія

Група D: Португалія, Італія, Польща, Угорщина

Нагадаємо, по дві найкращі команди з кожної з груп вийдуть у чвертьфінал. Там переможець квартету В зустрінеться з другою командою групи А, а команда, яка посяде другу сходинку, зіграє з найкращою з пулу А.

До слова, чемпіонат Європи з футзалу відбудеться з 21 січня по 7 лютого в Ризі (Латвія), Каунасі (Литва) та Любляні (Словенія).