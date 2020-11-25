Апеляційний комітет УЄФА зарахував збірній України технічну поразку за скасований матч Ліги націй проти Швейцарії. Гра мала відбутися 17 листопада, але команди так і не змогли зіграти.

Причиною скасування матчу став спалах коронавірусу в збірній України, через що її відправили на карантин.

За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія – Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.

Ця поразка опустила Україну на останнє місце в групі Ліги націй. Відтак Україна вилітає з елітного дивізіону.

В Українській асоціації футболу вже заявили, що будуть оскаржувати це рішення у Спортивному арбітражному суді Лозанни.