Збірній України з футболу зарахували технічну поразку за скасований матч зі Швейцарією
Спорт — Ігор Саджениця, сьогодні, 18:492
Апеляційний комітет УЄФА зарахував збірній України технічну поразку за скасований матч Ліги націй проти Швейцарії. Гра мала відбутися 17 листопада, але команди так і не змогли зіграти.
Причиною скасування матчу став спалах коронавірусу в збірній України, через що її відправили на карантин.
За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія – Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.
Ця поразка опустила Україну на останнє місце в групі Ліги націй. Відтак Україна вилітає з елітного дивізіону.
В Українській асоціації футболу вже заявили, що будуть оскаржувати це рішення у Спортивному арбітражному суді Лозанни.
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